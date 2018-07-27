Heyecanla beklenen 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması Türkiye saati ile, 20.13'te başladı. Kanlı Ay tutulması şu an Antartrika, Avustralya, Asya Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusuyla Türkiye'nin genelinde şuan çıplak gözle izleniyor...

Tutulma sırasında Ay 22.30 - 01.13 saatleri arasında tamamen karanlığa bürünecek. Gölgeli Ay tutulması ise saat 02.12'de sona erecek.

Tutulma; İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından şuan canlı olarak izlenebiliyor.

AY TUTULMASI SAATLERİ

Gölgeli Ay tutulmasının başlangıcı: 20.13

Kısmi Ay tutulmasının başlangıcı: 21.24

Tam Ay tutulmasının başlangıcı: 22.30

Maksimum tutulma anı: 23.21

Tam Ay tutulmasının bitişi: 00.13

Kısmi Ay tutulmasının bitişi: 01.19

Gölgeli Ay tutulmasının bitişi: 02.12

Öte yandan "Kanlı Ay" NASA tarafından canlı olarak yayınlanıyor.

KANLI AY CANLI İZLE:

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