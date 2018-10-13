Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Malatya’da yaptığı açıklamada besicilere destek amacıyla ithal ve yerli karkas et kesim başına ödeme miktarını artırma kararı aldıklarını söyledi.

Et üreticilerinin uzun süredir sıkıntılarının olduğunu dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"26 lira olan ithal menşeili karkas et fiyatlarını Et ve Süt Kurumu olarak bugünden itibaren 28 lira olarak uygulayacağımızı açıklamak istiyorum. Yerliyi de her zaman kayırıyoruz biliyorsunuz. Yerlideki 28 lira olan karkas et fiyatımızı da bugünden itibaren 29 lira olarak uygulamaya alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, amaçlarının Türkiye'nin kendi kendine yeterliliğini sağlamak olduğunu ifade etti.

Pakdemirli, bu noktada da yeterli desteği sağladıklarını ve teşviklere devam edeceklerini belirterek, "Bu anlamda Bakanlığımızın 2,5 milyon liraya yakın bu tesise katkısı var. Bu katkılarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

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