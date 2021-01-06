Kılıçdaroğlu 249 belediye başkanı ile görüştü 0:00 / 0:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11-22 Aralık tarihleri arasında belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Önce 11 büyükşehir ve 9 il daha sonra ilçe belediye başkanlarıyla görüştü. Toplantıda bugüne kadar yapılanlar ve yapılması gerekenler masaya yatırıldı.

Toplantılara ilişkin Habertürk'e konuşan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlarının karşılaştıkları sorunları da dile getirdiğini kaydetti. Ortak olan sorunların yanı sıra hepsinin ortaklaştığı temel noktalar olduğunu da belirten Torun, "Temel nokta bugün devletin maalesef kendilerine üvey evlat muamelesi yapması. Ülkeyi yönetenlerin ciddi bir ötekileştirme anlayışı içinde olması Yasal olan belli haklarını dahi alamaması" dedi.

"KAMU GÖREVLİLERİ DÜŞMAN ÜLKENİN BELEDİYE BAŞKANLARI GİBİ BAKIYOR"

Vatandaşın hizmetinde kullanılmak üzere bazı kamu arazilerinin tahsisi noktasında kolaylık sağlanmadığını belirten Seyit Torun, "Ciddi zorluk çekiyor belediyelerimiz. Bir de tabi ki kamu görevlileri sanki başka ülkenin belediye başkanları veya düşman ülkenin belediye başkanları düşman ülkenin insani gibi düşmanca bakıyor açıkçası. İletişim kurmaktan uzak vatandaşın sorunlarını çözmekte ortak akıl üretmekten uzak, tamamen ötekileştirerek devletin kapların onlara kapatarak süreci yönetiyorlar" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: UÇUK-KAÇIK MEGA PROJELERDEN KAÇININ

Toplantılarda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "Uçuk kaçık projelerden mega projelerden kaçının, vatandaşın sorunlarına çözüm üretin, derdine derman olun" şeklinde talimatlar verdi. CHP'de amaç, yerel seçimlerde yakalanan başarıyı genel seçimlere yansıtmak. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bu konuda kararlı oldukların kaydetti. "Bu başarılar vatandaşlarımıza sağlanan bu imkanlar bize genel seçimlerde de önemli katkı sağlayacak. Yerelden genele bu köprü kurmuş olacağız." ifadelerini kullandı.