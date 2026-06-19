Kırıkkale’nin Keskin ilçesi Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, AK Partili Meclis Üyesi Gürsel Demirel, Başkan Vekili seçildi.

DHA'daki habere göre; Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit Mustafa Yurtseven hakkında "rüşvet" suçlamasıyla hazırlanan iddianameyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 8 Haziran'da görülen duruşmasında tutuksuz yargılanan Cönger'e 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit Mustafa Yurtseven’e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

BAŞKAN VEKİLİ BELLİ OLDU

Hükmün açılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Ekmel Cönger'in yerine Keskin Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. 9 belediye meclisi üyesi arasından, AK Partili üye Gürsel Demirel ve CHP’li üye Ayhan Şakar aday oldu.

Tek oturum sonucunda 9 oyun 7'sini alan Gürsel Demirel, Keskin Belediye Başkan Vekili seçilirken CHP’li Şakar 1 oy aldı, 1 oy da boş kullanıldı. Demirel, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Bu görevi birlikte yürüteceğiz. Hep birlikte bu yolda yürüyeceğiz" dedi.