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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu | Son dakika haberleri

        Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu

        Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. Oylamada 9 oyun 7'sini alan AK Partili Meclis Üyesi Gürsel Demirel, Keskin Belediye Başkan Vekili seçildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 12:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Keskin Belediye Başkan Vekili belirlendi

        Kırıkkale’nin Keskin ilçesi Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, AK Partili Meclis Üyesi Gürsel Demirel, Başkan Vekili seçildi.

        DHA'daki habere göre; Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit Mustafa Yurtseven hakkında "rüşvet" suçlamasıyla hazırlanan iddianameyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 8 Haziran'da görülen duruşmasında tutuksuz yargılanan Cönger'e 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit Mustafa Yurtseven’e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        BAŞKAN VEKİLİ BELLİ OLDU

        Hükmün açılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Ekmel Cönger'in yerine Keskin Belediyesi'nde belediye başkan vekili seçimi gerçekleştirildi. 9 belediye meclisi üyesi arasından, AK Partili üye Gürsel Demirel ve CHP’li üye Ayhan Şakar aday oldu.

        Tek oturum sonucunda 9 oyun 7'sini alan Gürsel Demirel, Keskin Belediye Başkan Vekili seçilirken CHP’li Şakar 1 oy aldı, 1 oy da boş kullanıldı. Demirel, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Bu görevi birlikte yürüteceğiz. Hep birlikte bu yolda yürüyeceğiz" dedi.

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        #Kırıkkale
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