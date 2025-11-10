Hatay'ın İskenderun - Antakya yolu Topboğazı mevkisinde, freni patlayan bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Hatay'da saat 11.00 sıralarında İskenderun-Antakya kara yolu Topboğazı mevkisinde bir kaza meydana geldi.

FRENİN ARIZALANDIĞI İDDİA EDİLDİ

DHA'nın haberine göre; sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyon, iddiaya göre freninin arızalanması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 1 cip, 1 TIR ve 4 otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Araçlarda yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.