Nefes Kredisi'nin detayları açıklandı

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2021 Nefes Kredisi'nde detaylar belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre TOBB ve KGF işbirliği ile uygulanacak Nefes Kredi Paketi 1 Haziran itibarıyla kullandırılmaya başlanacak.

10 bankanın katılımıyla sağlanacak Nefes Kredi Paketi yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2019 cirosuna göre 2020'de yüzde 25 kayıp yaşayan şirketlere verilecek.

2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, 1-10 milyon TL cirosu olanlar 200 bin TL kredi kullanabilecek.

6 ay ödemesiz kredilerde geri ödemeler 12 eşit taksiyle yapılacak. Faiz oranı ise yıllık yüzde 17.5 olacak.

— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) May 26, 2021