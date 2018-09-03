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Son dakika: Koltuk tazminatı!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, internet üzerinden check-in yapan bir yolcunun, sonradan koltuğunun değiştirilmesi ile ilgili flaş bir karara imza attı. Karara göre; havayolu şirketi, koltuğunu değiştirdiği yolcuya tazminat ödemeye mahkum edildi

03.09.2018 - 20:46 | Güncelleme: İHA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, internet üzerinden check-in yapan bir yolcunun, sonradan koltuğunun değiştirilmesi ile ilgili havayolu şirketine açılan davada emsal bir karara imza attı. Mahkeme heyeti yolcunun koltuğunu değiştiren havayolu şirketinin yolcuya tazminat ödemesine karar verdi.

İHA'nın haberine göre; B.K. isimli yolcu 2017 yılında Pegasus havayolu şirketinin Gaziantep-İstanbul seferinden uçak bileti aldı. Yolcu oturacağı koltuğu online check-in yaparak 14A olarak seçti. Uçuş günü hava alanına giden B.K. biletini aldığı sırada koltuk numarasının XXX olduğunu gördü. Uçağa binen B.K. hostesler tarafından önce seçtiği 14A numaralı koltuğa oturtuldu daha sonra koltuktan kaldırıldı. B.K. ayakta koltuğuna oturmayı beklerken uçaktaki bir başka yolcu tarafından azarlandı. Uçuş personeli tarafından 5C numaralı koltuğa oturtulan B.K. uçuştan sonra Pegasus havayolu şirketine dava açtı.

Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada B.K., 124 lira 99 kuruş uçak bileti maliyeti ve uçuşta yaşadığı sıkıntıları anlatmak için Pegasus müşteri hizmetleri ile görüşürken harcamış olduğu 11 lira 71 kuruş iletişim ücreti ile ilgili maddi tazminat isterken koridorda beklediği esnada başka bir yolcu tarafından azarlandığı ve bu yüzden onurun kırıldığı gerekçesi ile de 3 bin liralık manevi tazminat talebinde bulundu. Dava dosyasını inceleyen mahkeme heyeti B.K.'nin yolculuğunu tamamlaması sebebiyle herhangi bir zarara uğramadığını bu sebeple uçak bileti talebinin reddedilmesine, iletişim ücretinin havayolu tarafından karşılanması gerektiğini göz önüne alarak 11 lira 71 kuruşluk maddi ve yolcunun başka bir yolcu tarafından azarlanmasının onur kırıcı olduğuna kanaat getirerek 3 bin liralık manevi tazminat talebinin kabulüne karar verdi.

Davalı verilen karara itiraz ederek dosyayı üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, yolcunun check-in yaparak 14A olarak seçtiği koltuğun değiştirilmesi sebebiyle yaşadığı mağduriyeti ve onurunun kırılmasını göz önünde bulundurup, havayolu şirketinin yolcuya tazminat ödemesine hükmetti.

Konuyla ilgili iletişime geçtiğimiz davacı avukatı Naif Şaşma, "Müvekkilimin haklı davasını kazanmasını sağladığım için çok mutluyum. Basit bir hak ve alacak mücadelesi olmaktan öte vicdanı rahatlatan bu kararın benzer dosyalarda da olumlu açıdan kullanılmasını temenni ederim" dedi.

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