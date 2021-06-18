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HaberlerSağlıkSON DAKİKA! 18 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 5 bin 575

Son dakika... Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs tablosunu açıklandı. Bugün 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi, 59 hasta ise hayatını kaybetti.

SON DAKİKA! 18 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı
Koronavirüs salgınında son durum açıklandı
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HABERTURK.COM / AA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 497 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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