Küçük kız ayaklarını yıkayacaktı! Kahreden olay!

7 tane tabela taktırdı, yine de kimse bulamıyor

İHA

Eskişehir'de edinilen bilgiye göre olay; Günyüzü ilçesine bağlı Doğray mahallesinde yürekleri kavuran bir olay yaşandı. İddiaya göre; dün akşamüstü sıralarında, Şanlıurfa’dan mevsimlik işçi olarak Günyüzü ilçesi Doğray Mahallesi’ne gelen ailelerinden birinin kızı olan 13 yaşındaki Gamze Kakız ayaklarını yıkamak için Sakarya nehri kıyısına geldiği sırada dengesini kaybederek suya düştü.

SUDA KISA SÜREDE KAYBOLDU

İHA'da yer alan habere göre olayı gören Nizamettin Aytekin isimli bir mevsimlik işçi kız çocuğunu kurtarmak için suya atladı, ancak akıntıdan o da etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki işçiler, Aytekin'i imkanlarıyla çıkarırken, 13 yaşındaki Gamze ise kısa sürede suda kayboldu.

CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Yapılan ihbar üzerine nehir kıyısına jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ardından nehirde kaybolan kızı aramak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nde görevli ‘Kurbağa adamlar' geldi. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından Gamze Kakız’ın cansız bedeni bulunarak sudan çıkarıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından küçük kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Gamze Kakız’ın ailesi ise aldıkları acı haberle sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.