Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, 2020/2021 sezonunda da Kulüpler Birliği başkanlığı görevine devam edeceğini açıkladı.

Sepil'in açıklamalarından satır başları:

21 takımlı lig oynayacağız. 21 takımlı olmasının gelir kaybı yarattığı malum. Bu konuda federasyonumuzdan ve bakanımızdan yardım bekliyoruz.

Lisans talimatnamesi ile ilgili farklı talepler var. Bu talepleri ayrı ayrı tüm kulüplere gönderip imzaya atacağız. Tüm kulüpler aynı fikirde olmayabilir, nihai karar TFF'nindir.

Rezerv lig konusunun hızlıca hayata geçirilmesini talep edeceğiz. Bu konuda bir yazı göndereceğiz.

Yabancı konusunu şimdilik çözsek de 1 yıl erteledik. Aynı toplantıda şunu konuştuk; acele etmeyelim, teknik direktörlerin farklı fikirleri var, bu konuda şimdiden çalışma yapalım dedik. Bu konuyla ilgili çalışma grubunun çok acil tahsis edilip bunun önümüzdeki yıllarda nasıl uygulanacağının konuşulması gerek.

Yayıncı kuruluşla bugün bizim ve TFF'nin katıldığı bir toplantı oldu. Bu görüşmelerin de hızlandırılmasını TFF'den talep edeceğiz.

Kasımpaşa örneğinde borcu olmayan bir kulüp, oyuncu transfer etmiş. Bunu limite yansıtamamış. Kurallar hep borçları düşünerek yazılmış. Teknik konular var. Bunları tek tek imzaya açacağız.

Ayrıntılar birazdan...