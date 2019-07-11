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Son dakika! Maket üzerinden konut dolandırıcılığı! 13 şüpheliden 12'si yakalandı

İHA

İstanbul’da, maket üzerinden sattıkları daireleri teslim etmeyen ve dolandırdıkları paraları Amerika’daki şirketlerine aktardığı iddia edilen inşaat firmasına operasyon düzenlendi. İnşaat şirketi ile irtibatı olduğu değerlendirilen 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bir firari şahıs aranıyor.

dolandırıcı

İstanbul’da, maket üzerinden sattıkları daireleri teslim etmeyen ve dolandırıcılık yapıp paraları Amerika’daki şirketlerine aktaran bir inşaat şirketine yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, 100’ün üzerinde mağdur tarafından yapılan ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sicili bozuk (adı açıklanmayan) bir inşaat şirketi tarafından, Arnavutköy ve Eyüpsultan’daki bazı inşaat projelerinin, arazilerin sahipleri ile nihai anlaşma yapılmadan gayrimenkullerin resim ve maketleri üzerinden satışını yapan 13 şüpheliyi tespit etti.

Firmanın kötü olan ticari durumunun gizlenerek, ilgili kurumlardan inşaat izinleri alınmadan satış işlemi gerçekleştirilen gayrimenkullerin ücretlerinin bir kısmının peşin olarak şirketin banka hesaplarına aktarıldığını ve kalan borcun da senet veya banka kredisi ile tahsil edildiği belirlendi. Müşterilerden alınan senetler üzerinden banka veya faktöring firmalarından alınan kredilerin de ödenmediğini belirleyen ekipler, icra yoluyla tahsil yapılarak söz konusu şebekenin ikinci bir mağduriyete sebep olunduğunu ortaya çıkardı.

Satılan projelerin bir kısmını yarım bırakan şebekenin, projelerin büyük çoğunluğuna ise hiç başlanmadığı halde satışların yapıldığı belirledi. Alınan kredi ve firmaya gelen paraların şüpheli firma sahiplerinin Amerika’daki şirketlerine gönderildiği de tespit edildi. Yapılan çalışmanın ardından dün söz konusu inşaat şirketi ile irtibatı olduğu değerlendirilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 firari şahsın yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

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