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Haberlerİş-YaşamSON DAKİKA HABERLERİ! MAN Türkiye AŞ'nin Akyurt'taki yeri Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi

Son dakika... MAN Türkiye AŞ'nin Akyurt'taki yeri Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Volkswagen'e ait Man Şirketi'nin Akyurt ve Çubuk'taki arazisi yatırım yeri olarak ilan edildi. 425 milyonluk yatırımla 700 kişiye iş imkanı sağlanacak" açıklamasında bulundu

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Volkswagen'e ait Man Şirketi'nin Akyurt'taki arazisi yatırım yeri olarak ilan edildi. 425 milyonluk yatırımla 700 kişiye iş imkanı sağlanacak" açıklamasında bulundu

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