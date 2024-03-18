SON DAKİKA: Meteoroloji açıkladı! Güney ve doğuda yağmur var... Bu iller dikkat - 18 Mart Hava Durumu

SON DAKİKA: Meteoroloji açıkladı! Güney ve doğuda yağmur var... Bu iller dikkat - 18 Mart Hava Durumu

Meteoroloji açıkladı! Güney ve doğuda yağmur var... Bu iller dikkat Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu olacak. Yağışların; Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Muş ve Van'da kuvvetli olması bekleniyor.

Habertürk Giriş: 18.03.2024 - 07:31 Güncelleme: 18.03.2024 - 07:31 facebook

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