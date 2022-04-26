Bahçeli: Terörün kaçacağı yer kalmamıştır 0:00 / 0:00

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MHP Genel Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Biz kadir, kader, kanaat, kıymet, vefa, vecibe biliriz. İhanet, iftira, ihbar, ihtiras bilmeyiz. Biz Türk ve Türkiye sevdalısı MHP'yiz.

MHP ve Cumhur İttifakı milletimizin bekası, ülkemizin bağımsız geleceği için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır. Bu görev tarihidir. Stratejik tehditler, küresel senaryoların bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir. Dünyanın enerji ve su kaynaklarını kontrol etmek isteyen emperyalizm hunhar oyunlar peşindedir.

Petrol, gaz, su, toprak bitmedikçe savaşlar da bitmeyecektir. Bu kaynaklar tükenmedikçe gözyaşları da dinmeyecektir. Kaybedenler, nehir gibi kanı dökülenler yine mazlumlardır.

Terörizm büyük ve bereketli toprakları sömürmenin, parçalamanın bugünkü bahanesidir. Bunun adı 19'ncu yüzyılda şark meselesiydi. Bugün emperyalizmin hedefi Afrika'nın okyanus kıyısından Doğu Asya'dır. Bu ülkeleri hizaya getirme, rejimlerini dönüştürme projeleri hız kazanmıştır.

Milli egemenliğe dayanan demokratik yöntemlerin tasfiyesi artık hayaldir. Türkiye geri dönülemez bir yoldadır. 'Kızıl Elmaya kadar varız' sözü ete kemiğe bürünmüştür.

Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. Hiçbir kuşatmaya eyvallah etmedik, hiçbir saldırıya boyun eğmedik. Dün düşmanlar, müflisler vardı, bugün de emperyalizmin piyonları vardı. Dün işgalciler denize süpürülmüştü bugün de teröristler görüldükleri yere gömülmektedir.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Milli mücadele zaferle pekişerek, vatan düşmandan temizlenmiş ve 1923'te Cumhuriyet ilan edilmişti. Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümünde terör belası, bölücülük illeti Türk milletinin makus tarihi olmaktan çıkarılacaktır. Terörün kaçacağı yer kalmamıştır.

Pençe-Kilit harekatıyla Zap bölgesinde bayram temizliği yapılmaktadır. Terör örgütü için güvenli hiçbir yer yoktur. Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır. PKK/KCK'nın terör elebaşları nokta operasyonlarla imha edilmiştir.

TSK'mız taktik ve operatif açıdan destan yazmaktadır. Kanlı örgüt eylem yapabilme kabiliyetini yitirmiş, can çekişmeye başlamıştır.

Terörist Duran Kalkan, operasyonların devam etmesi halinde sözde savaşı şehirlere taşıyacaklarını iddia etmiştir. Bursa ve İstanbul'da TÜGVA saldırısı hain saldırı olarak tespit edilmiştir. Terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değildir. Şehirlerimizde eylem hazırlığı içinde kim varsa tavsiyem kefenlerini de yanlarında taşımalarıdır.

Terörle mücadele koynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur. Terörle mücadele harama karşı helalin şuurudur. Terörle mücadele gazilerimizin, şehitlerimizin alacak davasıdır.

Terörle mücadelede esnasında şehit olan vatan evlatlarımıza rahmetler niyaz ediyorum. Kahramanlar vurulunca değil, unutulunca ölürler. Ne kahramanlarımızı ne sorulacak hesapları unutmayacağız.

Türkiye olağanüstü bir süreçten geçerken, terörle mücadele sürdürülürken zillet ittifakında en küçük destek mesajı gördünüz mü? Sorumlu ve ahlaklı tavır sergileyen duydunuz mu? Zillet ittifakı iyice yoldan çıkmıştır.

24 Nisan 2022'de 6+1 formatında 3'üncü kez toplanan partilerin ortak açıklamasının hayat ve siyasetin olağan akışıyla bağdaşan bir yanı var mıdır? Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Bunların dilinde şehitlerimize rahmet yok, Türkiye'ye övgü yok, teröristlere tepki yok, gelecek için umut yok, yüzlerinde meymenet yok.

Zillet ittifakını güçlendirmiş, yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir.