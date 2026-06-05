"MHP Şanlıurfa il teşkilatı feshedildi"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır." açıklamasında bulundu
Giriş: 05 Haziran 2026 - 15:00 Güncelleme:
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