Mimar, şehir planlayıcısı ve siyasetçi Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp Hocayı Kaybettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

1994 seçimlerinde MHP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olan mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp, bir dönem MHP Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in danışmanlığını yapmıştı.

Sabaha karşı Kuşadası’nda kalp krizinden vefat eden Alp’in cenazesi yarın öğlen Kuşadası’nda toprağa verilecek.

AHMET VEFİK ALP KİMDİR?

Şehir planlayıcısı, mimar ve siyasetçi Alp, MHP Genel Merkezi’nin yanı sıra Ozan Arif’in kabrine yapılan anıtında mimarıydı. Alp 31 Mayıs 1948’te Kızıltoprak’ta dünyaya geldi. 1967’de İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesini, 1971’de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirerek mimar, 1973’te Yüksek Mühendis Mimar oldu. İstanbul Teknik Üniversitesine asistan olarak atandı. Amerika’da yüksek lisans ve doktora yaptı. Tez çalışmaları ve makaleleri birçok dilde yayınlandı.

1982’de Suudi Arabistan Kral Fahd Üniversitesine davet edildi ve burada 7 yıl boyunca dersler verdi; birçok mimarlık projesine imza attı. 1984’de doçent, 1989’da Birleşmiş Milletler Teşkilatının himayesindeki "Uluslararası Mimarlık Akademisi" profesörlüğüne getirildi. Amerika ve Suudi Arabistan’a ilaveten İsviçre ve Japonya’da birçok çalışma yaptı. 1996 yılında "T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Müdürlüğüne" getirilen Alp, aynı yıl "Amerikan Mimarlar Enstitüsü Türkiye Temsilciliği"ne ve bunu takiben “Güney Avrupa Direktörlüğü"ne oybirliği ile getirilmiştir.

Prof. Dr. Alp, 1994 mahalli idareler seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı.