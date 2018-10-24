Stoltenberg, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda, ittifakın güvenliğini yeniden değerlendirmeleri gerektiğini vurgulayarak, yeni Rus füzesi tehdidi sebebiyle birliğin güvenliği için önerileri değerlendirdiklerini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 25 Ekim-7 Kasım arası Norveç’te düzenlenecek Trident Juncture 2018 tatbikatı hakkında basın toplantısı düzenledi. Genel Sekreter Stoltenberg, Orta Menzili Nükleer Silahları Sınırlandırma (INF) Antlaşmasından ayrılma kararı alan ABD’ye hak vererek, "ABD’nin anlaşmadan çıkmasının sebebi Rusya’dır, Rusya şeffaflığı terk etti" dedi. Stoltenberg, ABD’nin 2015 yılından beri INF Antlaşması çerçevesinde Rusya’dan şeffaflık talep ettiğini ancak Rusya’nın cevap vermediğini hatırlatarak, "Obama hükumetinden beri Rusya’dan cevap bekliyoruz ve Rusya bize cevap vermediği için INF anlaşmasını ihlal ettiğini düşündük" diye konuştu.

Şeffaflığın ortadan kalkmasıyla yeni bir tehdit olduğunu düşündüklerini söyleyen Stoltenberg, "Avrupa ülkeleri artık nükleer silah üretmek istemiyor, Rusya’ya karşı da istemiyor" açıklamasında bulunu. Stoltenberg diyaloğun ortadan kalmasıyla kutuplaşma olacağına işaret ederek, "Yeni bir soğuk savaş istemiyoruz" ifadesini kullandı.



"SON YILLARIN EN BÜYÜĞÜ"

25 Ekim - 7 Kasım arası Norveç’te düzenlenecek Trident Juncture 2018 tatbikatı hakkında bilgi veren Jens Stoltenberg, 50 bin asker, 250 hava aracı, 65 gemi ve 10 bin zırhlı aracın tatbikata katılacağını açıkladı. Stoltenberg, tatbikatta siber güvenliğin de olacağını söyleyerek, artan siber tehditlere karşı hareket kabiliyetinin test edileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya’nın INF anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmek istediklerini dile getirmişti.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile eski ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), 500 ile 5 bin 500 kilometre menzili olan ve karadan fırlatılan tüm güdüm füzelerin alınmasını, üretilmesini ya da test edilmesini yasaklıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ