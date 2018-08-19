Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Yunus balığıyla çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, “Her gün köpekbalıklarıyla uğraşıyorum ”şeklinde açıklamada bulundu.

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, hafta sonu tatilinde yunus balıklarının bulunduğu bir tesisi ziyaret etti. Haley, Twitter hesabı üzerinden bir yunus balığıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, “Her gün köpek balıklarıyla uğraşıyordum, sonunda yunuslarla oynamak eğlenceliydi” ifadesini kullandı.

Nikki Haley’in bu paylaşımı, Birleşmiş Milletlerde yaşanan tartışmalar ve kendisine yönelik yapılan ağır eleştirilere cevap şeklinde yorumlandı.

— Nikki Haley (@nikkihaley) August 18, 2018

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