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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Pacaya Yanardağı'nda hareketlilik sürüyor: Yetkililer uyardı! - Haberler
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Pacaya Yanardağı'nda hareketlilik sürüyor: Yetkililer uyardı!

Guatemala'da bulunan Pacaya Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar yerleşim yerlerine ulaşırken, bölge sakinlerinden tahliye için hazır olmaları istendi.

SON DAKİKA: Pacaya Yanardağı'nda hareketlilik sürüyor: Yetkililer uyardı! - Haberler
Pacaya Yanardağı'nda hareketlilik: Yetkililer uyardı!
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İHA

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da yer alan 2 bin 552 metre yükseklikteki Pacaya Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik yaklaşık 1 aydır sürüyor. Yanardağın püskürttüğü lavlar, yakınlardaki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Koordinasyon Başkanlığı (CONRED) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın batı yamacındaki bazı yapıların lavlardan etkilendiği, ancak boş oldukları için herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yayınlanan uyarı ile bölgede yaşayanlardan evlerini terk etmeye hazır olmaları istendi.

Lav akışının günde 50 ila 60 metre arasında ilerlediği, volkanik hareketliliğin yakından izlendiği belirtildi.

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