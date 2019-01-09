Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın bir tarihte Rusya'ya gitmesi ve görüşme yapması beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova yönetimiyle yapacağı görüşme ile ilgili kesin tarih verilmedi.

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