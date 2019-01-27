Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan ve İdlib'e yönelik rejimin olası bir saldırısını engelleyen İdlib mutabakatı ile ilgili olarak Kremlin'den flaş bir açıklama geldi.

Ifax'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, İdlib üzerine yapılan mutabakatın tamamen uygulanmadığını söyledi. Peskov, mutabakatın uygulanmamasının Moskova ve Şam'da endişe yarattığını söyledi.

Türkiye ile Rusya, İdlib'de bir çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusunda anlaşmaya varmış, her iki ülkede oluşturulan bölgelerde gözlem noktaları kurmuştu.

Moskova yönetimi son günlerde terör örgütü Nusra Cpehesi'nin devamı niteliğindeki HTŞ'nin bölgede etkisini arttırdığı yönündeki kaygılarını sıklıkla gündeme taşıyor.