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Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Son 15 günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Maalesef çoğu ilimizde... - Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Son 15 günde, maalesef çoğu ilimizde, vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere fazla yansımaya başlamadı" ifadelerini kullandı

Bakan Koca şunları söyledi.

"Virüs, eski virüs değil, mutasyona uğradı' diyerek, asla işi hafife almayın. Mutantı da olsa, koronavirüs tehlikeli bir virüstür. Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin. Kovid-19'un kitlesel bir sorun olmaktan çıkması için önümüzde yıllar yok, aylar var. İnsanlık, 2020'nin çaresizliğini aştı. 2021 yılı umut ve zafer yılıdır. İllerimizdeki vaka artış seyri bir süre daha takip edilecek. İlk 15 gündeki performansımız istenilen düzeyde olmasa da meseleye artan bir irade ile sahip çıkacağınıza inanıyoruz."

BioNTech AŞISI

Sağlık Bakanı Koca, "Uygulanmak üzere bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak." bilgisini verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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