Bakanlık uyardı! İşte su kesintisinde dikkat edilmesi gerekenler 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanlığı'ndan su kesintilerinin olması durumunda yapılması gerekenlerin anlatıldığı bir broşür yayınlandı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Su Güvenliği başlığı altında hazırlanan broşürde, su kesintisinden sonra ilk gelen suyun kirli olma riskinin yüksek olacağına dikkat çekilerek, suyun bulanıklığı gidene kadar ortalama 3 - 5 dakika akıtılması gerektiği önerisinde bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü paylaştı

İŞTE SU KESİNTİSİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Kaynağı bilinen ve kontrolü yapılan musluk suyunun tüketilmesi güvenlidir. Kaynağı bilinmeyen su tüketilmemelidir.

2- Klor hastalık yapıcı mikrobiyolojik etkenlerin büyük çoğunluğunu yok etmektedir. Bu nedenle klorlanmış içme kullanma suyunun tüketilmesi tercih edilmelidir.

3- “İçilmez” yazısı bulunan çeşmelerin suları asla içilmemelidir.

4- Kişisel temizlik ve el temizliğinin yapılmaması dışkı-ağız yolu ile yayılan hastalıkların özellikle ishallerin artmasına neden olur. Bit ve uyuz salgınları ortaya çıkabilir.

5- Sürekli kaşıntı durumlarında bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

6- Tankerle izinsiz içme suyu taşıyan kişiler yetkili kuruluşlara bildirilmeli ve bu suların dezenfeksiyonu etkin yapılmadığından asla içilmemelidir.

7- Su kesintilerinde özellikle çocuklar ve yaşlılar ishalli bir hastalığa yakalandığında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.

8- Evde bulaşıkların yıkandığı sular da içme suyu niteliğinde olmalıdır. Tuvalet temizliği 5 su bardağı suya iki bardak çamaşır suyu katılarak hazırlanan suyla yapılmalıdır.

9- Sebze ve meyveler, 1 litre suya 20-30 damla yüzde 1'lik klor solüsyonu damlatıldıktan sonra, hazırlanan karışımda 15 dakika bekletilerek tüketilmelidir.

10- Suları güneş almayan yerlerde muhafaza etmeli, açık renkli bidonlar tercih edilmelidir. Kapağı açtıktan sonra kötü bir koku geliyorsa o bidon kullanılmamalıdır.

11- Çocukların kentlerdeki süs havuzlarına girmeleri bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşması açısından engellenmelidir.

12- Su kesintisinden sonra ilk gelen suyun kirli olma riski yüksektir. Suyun bulanıklığı gidene kadar ortalama 3 - 5 dakika akıtılmalıdır.