DHA

Sason ilçe merkezi ve kırsalında etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. 2 bin 973 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde kardan kapanan Yürekli ve Ekinlik köylerinin yollarını açmak ve sağlık ekiplerini hastalara ulaştırmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre, ekiplerin çalışma yaptığı bölgelerde gece ve sabah saatlerinde 3 bölgeye çığ düştü. Çığlarda can kaybı ve yaralanma olmazken, mahsur kalan sağlık çalışanları da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçe merkezinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle öğretmenevinin bahçesinde bulunan 2 ağaç, ağırlık nedeniyle yan yattı.

Buzlanma nedeniyle de Sason Devlet Hastanesi yolundaki yokuşta TIR, sürücüsünün kontrolden çıktı. Kaymaya başlayan 02 AJ 102 plakalı TIR, yol kenarındaki duvara çarparak durdu.