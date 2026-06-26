Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Şile Belediyesi'ne 3. dalga: 16 gözaltı | Son dakika haberleri

        Şile Belediyesi'ne 3. dalga: 16 gözaltı

        İstanbul'da, Şile Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonun üçüncü dalgasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 16'sı yakalandı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 08:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şile Belediyesi'ne 3. dalga: 16 gözaltı

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesine yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

        DHA'daki habere göre soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen yeni deliller doğrultusunda belediyede doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenlendi.

        İstanbul ve İzmir’de belirlenen 21 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 16'sı yakalandı. Gözaltına alınan kişiler ifade işlemleri için emniyete götürülürken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli yakalandı

        TAKSİM İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty'yi (Nana) rahatsız eden Y.E. (60), sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kadın yayıncının iletişim bilgilerini istediği öne sürülen şüpheliye bin 764 lira para cez...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Evinin önünde öldürülmüştü... Kanlı infaz kamerada!
        Evinin önünde öldürülmüştü... Kanlı infaz kamerada!
        Okullarda karne heyecanı
        Okullarda karne heyecanı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Sürücü arkasına bakmadı... Genç kadının hayatını çaldı!
        Sürücü arkasına bakmadı... Genç kadının hayatını çaldı!
        Devler her şeyi gizledi
        Devler her şeyi gizledi
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        6 başbakan gördü, koltuğunu kimseye bırakmadı!
        6 başbakan gördü, koltuğunu kimseye bırakmadı!
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Klimalar Fransa'da nasıl siyasi bölünmeye yol açtı?
        Klimalar Fransa'da nasıl siyasi bölünmeye yol açtı?
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Obama'dan Trump'a: Zihninde bir odam var
        Obama'dan Trump'a: Zihninde bir odam var
        İşçi alacağında faiz değişecek mi?
        İşçi alacağında faiz değişecek mi?
        "Watergate bugün 12 saatlik haber olurdu"
        "Watergate bugün 12 saatlik haber olurdu"
        Microsoft'tan Xbox konsollarına zam
        Microsoft'tan Xbox konsollarına zam