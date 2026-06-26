Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli yakalandı

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty'yi (Nana) rahatsız eden Y.E. (60), sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kadın yayıncının iletişim bilgilerini istediği öne sürülen şüpheliye bin 764 lira para cez... Daha Fazla Göster TAKSİM İstiklal Caddesi'nde canlı yayın yapan Japon yayıncı Nanatty'yi (Nana) rahatsız eden Y.E. (60), sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kadın yayıncının iletişim bilgilerini istediği öne sürülen şüpheliye bin 764 lira para cezası kesilirken, mahkemeye sevk edilen Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar canlı yayın sırasında cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA) Daha Az Göster