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Adana Tufanbeyli'de yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı

Türkiye'nin birçok kentinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri devrildi ve bazı kırsal mahallelerin ilçe merkeziyle kara yolu bağlantısı kesildi

Son dakika: Adana'da kar yağışı ve tipi elektrik direklerini devirdi!
Tipi etkisi! Adana'da elektrik direkleri devrildi
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AA

İlçede dün başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kırsalda bulunan Ayvat, Bolatpınar, Elemanlı, Demiroluk, Pekmezli, Ortaköy, Kirazlıyurt, Çukurkışla, Akçal ve Fatmakuyu mahallelerinden ilçe merkezine ulaşım sağlanamıyor.

AA'da yer alan habere göre, bazı bölgelerde devrilen elektrik direkleri nedeniyle ilçede kesintiler meydana geldi.

İlçe ve kırsal mahallelerinde elektriğin tekrar verilmesi ve kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ekiplerin sahada çalıştığını belirtti.

Vatandaşların kar lastiği bulunmayan araçlarıyla trafiğe çıkmamasını isteyen Ergü, "Mağduriyet yaşanmaması için lütfen yaz lastikli, kabak tekerlekli araçlarınızla yola çıkmayınız. Acil çıkılması gereken durumlarda lütfen yetkili arkadaşlarla irtibata geçiniz. Yolda kalan araçlar hem sürücülerin mağdur olmasına hem de belediye araçlarının kurtarma süresince meşgul olmasına sebep olmakta, dolayısıyla asli görevimizde zaman kaybı doğurmaktadır." ifadelerini kullandı.

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