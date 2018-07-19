Twitter'da Rusya ile ilgili bir dizi açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Putin'le işbirliği yaparak vatan hainliği ettiği" suçlamalarına karşı bir video da paylaştı. Videonun üst başlığında 'Trump'ın Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesini pek çok kez kabul ettiği' vurgulandı.

Bugün bir açıklama da Rusya'dan geldi. Rusya-ABD ilişkileri ile ilgili de konuşan Putin, ortak zemin bulmak için birlikte çalışmayı amaçlayan başka olumlu gündeme ihtiyaç olduğunu ABD Başkanı Donald Trump ile de konuştuklarını hatırlattı.

Putin, "Görüşlerimizdeki tüm farklılıklarla Rus-Amerikan ilişkilerinin son derece, tatmin edici olmayan bir durumda olduğu görüşüne vardık. (Rusya-ABD ilişkileri) Bir çok açıdan Soğuk Savaş döneminden bile daha kötü." dedi.

Yıllar boyunca biriken sorunların birkaç saat içinde çözüleceğine inanmanın saflık olacağını kaydeden Putin, yine de olumlu değişimlere giden yolun hala devam ettiğine inandığını vurguladı.

Trump ile görüşmenin başarılı ve yararlı olduğuna dikkat çeken Putin, ilişkilerin geleceğiyle ilgili olarak "Elbette olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz." ifadesini kullandı.

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