DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bu ülkenin, Cumhuriyet'in kurucu partisinin Ada'ya gitmekten imtina etmesi ve bu sürece olan yaklaşımı bizler tarafından üzüntü ile karşılanmıştır" dedi.

DEM Parti tarafından Diyarbakır'da bir otelin toplantı salonunda, 'Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde Nöroçeşitliler ve Eşit Yurttaşlık Çalıştayı' düzenlendi. Programa; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı. Programda konuşan Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararının oy birliği ile alınmasının gerektiğini ancak oy çokluğu ile alındığını belirtti.

'BU KARAR, GERÇEKTEN TARİHİ BİR KARAR'

Hatimoğulları, "Biliyorsunuz; dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürt sorununun çözümü, barış süreci ile ilgili oluşmuş olan komisyonun, dün tarihi bir karara imza attığına tanıklık ettik. Nedir bu tarihi karar? İmralı ziyaretini gerçekleştirme kararı. Bu karar, gerçekten tarihi bir karar. Bizler bu kararı, komisyona üye olan bütün milletvekili ve siyasi partilerle birlikte bir konsensüsle, bir oy birliğiyle bu karara varmak isterdik ama öyle olmadı. Oy çokluğuyla bu karar çıktı ve belirlenen komisyon, önümüzdeki günlerde Ada'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirecek ve Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısıyla ilgili görüşmeler yapacak. Bu ülkenin 100 yıllık sorunu olan Kürt sorununun çözümüne dair Öcalan'ı dinleyecekler. Bizler, bu kararın elbette bütün Türkiye halklarına da barışın tesis edilmesine ve bunu bizim bütün 86 milyon yurttaşımıza armağan edebileceğimiz bir sonuca vesile olmasını diliyoruz. Ama üzüntümüz o ki bu ülkenin, Cumhuriyet'in kurucu partisinin Ada'ya gitmekten imtina etmesi ve bu sürece olan yaklaşımı bizler tarafından üzüntü ile karşılanmıştır" dedi.