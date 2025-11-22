Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Tülay Hatimoğulları: Cumhuriyet'in kurucu partisinin Ada'ya gitmekten imtina etmesi bizleri üzmüştür | Son dakika haberleri

        Hatimoğulları: Cumhuriyet'in kurucu partisinin Ada'ya gitmekten imtina etmesi bizleri üzmüştür

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararına katılmaması hakkında, "Üzüntümüz o ki bu ülkenin, Cumhuriyet'in kurucu partisinin Ada'ya gitmekten imtina etmesi ve bu sürece olan yaklaşımı bizler tarafından üzüntü ile karşılanmıştır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 13:07 Güncelleme: 22.11.2025 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti'den CHP'ye: Bizleri üzdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bu ülkenin, Cumhuriyet'in kurucu partisinin Ada'ya gitmekten imtina etmesi ve bu sürece olan yaklaşımı bizler tarafından üzüntü ile karşılanmıştır" dedi.

        DEM Parti tarafından Diyarbakır'da bir otelin toplantı salonunda, 'Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde Nöroçeşitliler ve Eşit Yurttaşlık Çalıştayı' düzenlendi. Programa; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı. Programda konuşan Hatimoğulları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararının oy birliği ile alınmasının gerektiğini ancak oy çokluğu ile alındığını belirtti.

        'BU KARAR, GERÇEKTEN TARİHİ BİR KARAR'

        Hatimoğulları, "Biliyorsunuz; dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kürt sorununun çözümü, barış süreci ile ilgili oluşmuş olan komisyonun, dün tarihi bir karara imza attığına tanıklık ettik. Nedir bu tarihi karar? İmralı ziyaretini gerçekleştirme kararı. Bu karar, gerçekten tarihi bir karar. Bizler bu kararı, komisyona üye olan bütün milletvekili ve siyasi partilerle birlikte bir konsensüsle, bir oy birliğiyle bu karara varmak isterdik ama öyle olmadı. Oy çokluğuyla bu karar çıktı ve belirlenen komisyon, önümüzdeki günlerde Ada'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirecek ve Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısıyla ilgili görüşmeler yapacak. Bu ülkenin 100 yıllık sorunu olan Kürt sorununun çözümüne dair Öcalan'ı dinleyecekler. Bizler, bu kararın elbette bütün Türkiye halklarına da barışın tesis edilmesine ve bunu bizim bütün 86 milyon yurttaşımıza armağan edebileceğimiz bir sonuca vesile olmasını diliyoruz. Ama üzüntümüz o ki bu ülkenin, Cumhuriyet'in kurucu partisinin Ada'ya gitmekten imtina etmesi ve bu sürece olan yaklaşımı bizler tarafından üzüntü ile karşılanmıştır" dedi.

        'EN BÜYÜK AMACIMIZ, EZBERLERİN BOZULMASIYDI'

        Hatimoğulları, "Yine üzülerek ifade ediyoruz ki 100 yıllık inkarcı ve imha siyasetinin yarattığı kodlar yeniden ve yeniden diriliyor. Oysa bizim bu dönemde, bu dönemin özgürlüğünde yaratmak istediğimiz şey; bu kodları ortadan kaldırmak, cesareti güçlendirmek cesaretin bulaşıcılığını en yüksek seviyeye taşımaktı. Bu dönemde yine en büyük amacımız, ezberlerin bozulmasıydı. Ve bu ezberlerin bozulmasıyla birlikte somut adımların atılmasıydı. Bizler hangi partiye mensup olunursa olunsun, hangi ideolojiden besleniyor olursak olalım; Kürt sorununun çözümü, barış ve demokratik toplum inşasını en ön plana koymak gibi tarihi bir görev ve sorumlulukla karşı karşıyayız. Hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Bu süreç hiç kimsenin ve hiçbir siyasi partinin dar manada çıkarlarına ya da iktidarlarını korumalarına ya da iktidar olmalarına araç haline dönüştürülecek bir süreç değildir. Bu süreç tarihi bir süreçtir ve bugüne kadarki bütün deneyimlerden farklı olarak son derece özgün ilerlemektedir" diye konuştu.

        'KİMSENİN KAÇMA LÜKSÜ YA DA HAKKI YOKTUR'

        Hatimoğulları, "Barış, siyasi partilerin dar manada çıkarlarından daha evladır ve buradan hareket edilmelidir. İster dolaylı ister doğrudan barış ve çözüm karşıtlığı yapanlar, asla bundan siyaset devşiremezler. Bundan barış çıkaramazlar. Buradan demokratik bir Türkiye yönetimi çıkaramazlar. Dönem, barışa ve çözüme odaklanma dönemi; bölgesel, küresel ve Türkiye siyasetini doğru okuma dönemi. Dönem tarihin doğru sayfasında yer alma dönemi ve bununla ilgili bizler, ayak sürüyenler, ayak direyenler, çözüm sürecine kökten karşı gelenler, yekten karşı gelenler ya da dönemsel anlamda buna katkı vermekten imtina eden her kesime buradan bir kez daha sesleniyoruz. Ne olursa olsun elimize geçmiş bu tarihi fırsatı, barışla, onurlu bir barış ve demokratik bir çözümle taçlandırmak zorundayız. Hiç kimsenin bundan kaçma lüksü ve hakkı yoktur. Ve bizler bir kez daha bu kararın kalıcı bir barışa vesile olmasını ümit ediyoruz. 100 yıllık inkar ve imha siyaseti ile derinleştirilen Kürt sorununun çözülmesi ile ilgili herkesi olanca gücüyle katkı vermeye bir kez daha davet ediyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G20 Zirvesi başladı: Trump zirvede yok
        G20 Zirvesi başladı: Trump zirvede yok
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        Galatasaray'ın G.Birliği 11'i
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        12 çocuğuna verdiği isimler ilgi gördü!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Takibine cevap vermedi
        Takibine cevap vermedi
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Fenerbahçe'de hedef 5'te 5!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Prof. Dr. Şener'den 'süperenfeksiyon' uyarısı!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Partizan taraftarının skandal pankartına Fenerbahçe'den sert tepki!
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Alüminyum fosfit uyarısı! Soluduğunuz an geç olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        İstifa eden işçinin işsizlik maaşı
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        Skandalların gölgesindeki taç savaşı
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        ‘Güneşin Oğlu’ 5 Aralık'ta sahnede
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası