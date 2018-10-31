Vatan Gazetesi'nin yarın, 1 Kasım itibarıyla son baskısını yapacağı ve Demirören Grubu'na ait bir başka gazete olan Milliyet'in haftasonu eki olarak yayımlanacağı belirtildi.

Yarın son kez okuyucusuyla buluşacak Vatan Gazetesi, 2002 yılında Doğan Medya Grubu bünyesinde kurulmuş ve 2011 yılında Demirören - Karacan ortak girişime grubuna 26 milyon dolara satılmıştı.

"Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanlığı" imzasıyla çalışanlara önderilen mesajda bir açıklama yapılırken gazetenin Milliyet'in hafta sonu ekine dönüştürüleceği de resmen açıklandı. Açıklamada şöyle denildi:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Grubumuzun yeniden yapılandırma çalışmalarına istinaden 16 yıldır yayın hayatına devam eden Vatan Gazetesi 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla artık Milliyet Gazetesi’nin hafta sonu eki olarak okuyucusuyla buluşacaktır.

Vatan’ın e–gazete uygulaması devam edecek olup isteyen okuyucular bu mecradan da gazetelerine ulaşabileceklerdir. GazeteVatan.com ise dijital ortamda yayınını sürdürecektir.

Kurulduğu günden bugüne kadar özgün çizgisi ile özellikle genç okuyucuların ilgisini çekmeyi başaran Vatan Gazetesi’nin dijital uygulamalarının genç kuşağın bu mecralardaki favorilerinden biri olmayı sürdüreceğine eminiz. Bu stratejik kararımızın yaratacağı ek imkanlar GazeteVatan.com’un daha da güçlü bir şekilde yayıncılık yapmasını sağlayacaktır.

Yukarıda duyurusunu yaptığımız kararımızın Vatan Gazetesi’ne emeği geçen arkadaşlarımız açısından da kuşkusuz bazı sonuçları olacaktır. Halen Vatan Gazetesi’nde çalışan arkadaşlarımızın hak kaybına uğramamaları için gereken azami özenin gösterileceğinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Konuya ilişkin olarak İnsan Kaynakları birimimiz tarafından yapılan çalışmalar değerli çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacaktır.

2002 yılından bu yana Vatan Gazetesi’ne ve basın sektörüne yaptıkları katkılar nedeniyle tüm arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Bu kararımızın grubumuz ve tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

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