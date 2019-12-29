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Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde (toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler vb.) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur operasyonu gerçekleştirildi.

Uygulama terör örgütüne müzahir şahısların yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları (toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında,elektronik oyun salonları, internet cafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde gerçekleştirildi.

70 BİN 232 PERSONEL KATILDI

5 bin 27 noktada gerçekleştirilen uygulamaya 70 bin 232 personel ve 260 dedektör köpeği katıldı. Türkiye Güven Huzur (2019-7) uygulamasında; 2 bin 896 metruk bina kontrol edildi. Bin 133’ü tekel bayii, bin 881’i içkili yer ve 30 bin 16 diğer iş yerleri olmak üzere toplam 33 bin 30 umuma açık iş yeri denetlendi. 756 umuma açık işyerine işlem yapıldı, 5 adet iş yeri kapatıldı.

767 BİNDEN FAZLA KİŞİ SORGULANDI

767 bin 266 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan bin 320 kişi yakalandı. 9'u çocuk olmak üzere 81 kayıp bulundu. Uygulamalarda, bin 198 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 244 kişi gözaltına alındı.

BİN 52 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

219 bin 582 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 5 bin 120 araca işlem yapıldı, 176 aranan araç bulundu, bin 52 araç trafikten men edildi.

Uygulamalarda; 25 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, 335 mermi, 15 kesici/delici alet, 1 gr kokain, 6 bin 93 gr esrar, 31 gr eroin, 37,3 gr bonzai, bin 241 gr metanfetamin, 266 ecstasy, 268 sentetik ecza, 1.500 litre kaçak akaryakıt, 7 bin 536 paket kaçak sigara, 14 bin 626 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 61 bin 400 adet içi boş makaron, 194 kg sarmalık kıyılmış tütün, 300 gr nargile tütünü, 60 bin adet sigara filtresi elde edildi. Ayrıca uygulamalarda; 4 bin 268 litre kaçak/sahte içki, 4 bin 620 alkollü içki şişesi, 86 litre etil alkol ve 774 adet içki kiti/aroması ele geçirildi.