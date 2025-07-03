Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!

Teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'ın tek kadınlar ikinci turunda dünya 88 numarası temsilcimiz Zeynep Sönmez, dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang ile karşı karşıya geldi.

17. kortta oynanan mücadeleye iki tenisçi de servis kırarak başladı. Zeynep, geriye düştüğü sette rakibine 7-5 üstünlük kurdu ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette de rakibinin servislerini kırarak üstünlük kuran tenisçimiz 7-5'le durumu 2-0'a getirdi ve adını 3. tura yazdırdı.

İŞTE O TARİHİ SAYI VE TÜYLERİMİZİ DİKEN DİKEN EDEN GALİBİYET ÇIĞLIĞI! 🥹



SENİNLE GURUR DUYUYORUZ ZEYNEP! ❤️#Wimbledon pic.twitter.com/1lUjYQLv2N — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 3, 2025

Milli tenisçimiz, bir sonraki turda Ekaterina Alexandrova - Suzan Lamens eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Zeynep ilk turda da Rumen Jaqueline Cristian'i set vermeden geçmişti.

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75 YIL SONRA BİR İLK

Zeynep Sönmez bu sonuçla Türk tenisinde 75 yıl sonra bir ilki başardı.

Zeynep, 1950'den bu yana Grand Slam'lerde (Avustralya Açık, Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık) teklerde 3. tur oynama başarısı gösteren ilk isim oldu. Daha önce Bahtiye Musluoğlu 1950'de Fransa Açık'ta mücadele etmiş ve 3. tura kadar yükselmişti.

TEKLERDE 2. TUR GÖRDÜLER

Bahtiye Musluoğlu ve Zeynep Sönmez dışında Türk tenisini Grand Slam organizasyonunda temsil eden 6 tenisçiden sadece ikisi teklerde 2. tur gördü.