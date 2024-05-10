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        Haberler Gündem Son depremler listesi 11 Mayıs Cuma: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?

        Kahramanmaraş'ta deprem oldu! 11 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak kaydediliyor. 10 Mayıs Cuma, ülke genelinde toplamda 27 deprem kaydedildi. Kahramanmaraş peş peşe depremlerle sallandı. İşte, 11 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 08:05 Güncelleme: 11.05.2024 - 00:37
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        Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde edilen veriler, bir gün içerisinde onlarca depremi yakalıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean kaydediyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 11 Mayıs son depremler listesi...

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        KAHRAMANMARAŞ'TA ARKA ARKAYA DEPREM!

        10 Mayıs Cuma günü Kahramanmaraş'ta 7 farklı deprem meydana geldi. Depremler Göksün, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu'nda yaşandı.

        En küçük deprem 1.6 ile Göksun'da kaydedildi.

        Nurhak'ta 2.7 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilomere altında oldu ve saat 01.41'de meydana geldi.

        2.9 olarak kaydedilen diğer deprem ise saat 06.37'de Göksun'da yaşandı. Son deprem ise yine Göksun'da 2.4 büyüklüğünde kaydedildi.

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        MUĞLA VE ELAZIĞ'DA DEPREM!

        Son depremler listesine eklenen iki şehir de Elazığ ve Muğla oldu. Her iki şehirde de 2.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

        Muğla, Köyceğiz'deki deprem saat 00.53'de, Elazığ Kovancılar'daki deprem ise 06.31'de oldu.

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        ANTALYA 2.6 İLE SALLANDI

        Antalya'nın Serik ilçesinde 2.6 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 07.04'de kaydedilen deprem yerin 34 kilometre altında oldu.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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