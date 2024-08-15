Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 15 Ağustos: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 15 Ağustos: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Son dakika haberine göre, bugün Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında merkez üssü Yalova olan bir deprem meydana geldi. 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı, Bursa'dan da hissedildi. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 15 Ağustos 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 07:17 Güncelleme: 15.08.2024 - 07:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Meydana gelen tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. Son olarak Marmara Denizi Denizi Gemlik Körfezi açıklarında deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova olarak ölçülen sarsıntı, Bursa’dan da hissedildi. İşte, 15 Ağustos 2024 son depremler listesi ile Yalova deprem büyüklüğü, derinliği ve konumu hakkında bilgiler…

        2

        YALOVA’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi - Gemlik Körfezi açıklarında bir deprem meydana geldi.

        Merkez üssü Yalova ili Armutlu ilçesi olarak açıklanan sarsıntı, Bursa’danda hissedildi.

        Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen deprem, yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti.

        3

        ADANA’DA DEPREM!

        AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana ili Kozan ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        2.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti.

        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5
        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
        Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz