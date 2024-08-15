Son depremler listesi 15 Ağustos: AFAD ve Kandilli duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Meydana gelen tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. Son olarak Marmara Denizi Denizi Gemlik Körfezi açıklarında deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova olarak ölçülen sarsıntı, Bursa’dan da hissedildi. İşte, 15 Ağustos 2024 son depremler listesi ile Yalova deprem büyüklüğü, derinliği ve konumu hakkında bilgiler…