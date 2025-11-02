Habertürk
        Son depremler listesi 2 Kasım 2025 Pazar: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi ve üssü neresiydi?

        2 Kasım 2025 Pazar son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        2 Kasım 2025 tarihinde Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. Bazı bölgelerde hafif şekilde hissedilen sarsıntılar, herhangi bir hasara yol açmadan kısa sürede sona erdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün boyunca yaşanan bu yer hareketlerini anlık olarak takip ederek resmi verileri kamuoyuna sundu. İşte, 2 Kasım 2025 Pazar günü kaydedilen depremlere ilişkin güncel liste ve detaylar…

        Giriş: 02.11.2025 - 08:55 Güncelleme: 02.11.2025 - 08:55
        1

        2 Kasım 2025 tarihinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde gün boyunca çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkede yaşanan bu sarsıntılar, vatandaşlar tarafından hissedildiği anlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlere ilişkin verileri düzenli olarak güncelleyip kamuoyuna duyurdu. İşte, 2 Kasım 2025 Pazar günü Türkiye genelinde meydana gelen depremlerle ilgili son dakika bilgileri ve ayrıntılar…

        2

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        Ege Denizi'nde saat 04.46'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında oldu.

        3

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        4
