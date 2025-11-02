2 Kasım 2025 Pazar son depremler listesi ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
2 Kasım 2025 tarihinde Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. Bazı bölgelerde hafif şekilde hissedilen sarsıntılar, herhangi bir hasara yol açmadan kısa sürede sona erdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün boyunca yaşanan bu yer hareketlerini anlık olarak takip ederek resmi verileri kamuoyuna sundu. İşte, 2 Kasım 2025 Pazar günü kaydedilen depremlere ilişkin güncel liste ve detaylar…
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Ege Denizi'nde saat 04.46'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında oldu.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
