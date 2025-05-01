23 Nisan’da İstanbul Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25 Nisan'da ise Kütahya’da 4,5 ve 4,6 büyüklüğünde iki deprem oldu. O tarihten bu yana Marmara ve Ege’de fay hareketliliği devam ediyor. Küçük büyük tüm sarsıntılar 1 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyle öğreniliyor. AFAD verilerine göre, gece yarısı Muğla deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Mayıs 2025 Son depremler listesi…