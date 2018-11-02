Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan Şanlıurfa'nın turizm merkezi Halfeti ilçesi, havaların serinlemesiyle hareketlendi. Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da adlandırılan ilçe, sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü
1
1|13
Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip olan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, havaların serinlemesiyle turizmde yoğun bir döneme girdi.
2
2|13
AA'nın haberine Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe kavuştu.
3
3|13
Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da adlandırılan ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Aşırı sıcak geçen yaz mevsiminin ardından havaların serinlemeye başlamasıyla yeniden turistlerin gözdesi haline gelen ilçe, ziyaretçi akınına uğruyor.
4
4|13
İlçede özellikle hafta sonları yaşanan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle, turizmciler talebi karşılamakta zaman zaman zorluk yaşıyor. Ziyaretçiler tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti", birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor. Yerli ve yabancı turistler, Halfeti Belediyesi tarafından sahil kenarına yaptırılan serada dünyada sadece ilçede yetişen "Karagül"ü de yakından tanıma imkanı elde ediyor.
5
5|13
Sonbahar turizm sezonun açılmasıyla yoğunluğun çok arttığı ilçede, belediyenin yürüttüğü çalışmalar, özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Yaşanan yoğunluk turizmciler ile esnafın da yüzünü güldürüyor. Geçen yıl 500 bin kişinin ziyaret ettiği Halfeti, ocak-ekim döneminde ise yaklaşık 750 bin kişiye ev sahipliği yaptı.
6
6|13
HAFTA SONLARI 15 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR
İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Şeref Albayrak, yaptığı açıklamada, turizm anlamında yaptıkları çalışmaların meyvelerini almaya başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
7
7|13
Göreve başladıktan sonra Halfeti'de her alanda olduğu gibi turizmde de önemli hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Albayrak, bu sayede hem turizmcilerin hem de ziyaretçilerin rahat nefes aldığını dile getirdi. Şeref Albayrak, ziyaretçi sayısının daha da artması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:
8
8|13
"Halfeti'de 70'e yakın teknemiz var. Geçen yıl bunları kooperatif çatısı altında toplayarak, bir düzen oluşturduk. Artık ziyaretçiler marinadan rahatlıkla sırası gelen teknelere binerek, tura çıkmaya başladı. Bu anlamda dağınıklığı ortadan kaldırarak, teklerin sıra sistemine göre çalışmasını sağladık."
9
9|13
"Halfeti, sadece Şanlıurfa ve bölgeden değil Türkiye'nin farklı yerlerinden vatandaşlarımızı ve yabancı turistleri ağırladığımız bir yer. Geçen sene yaptığımız düzenlemelerin ardından bunların meyvelerini almaya başladık. Özellikle hafta sonları Halfeti'ye 3 binin üzerinde araç giriş-çıkışı oluyor. Yani sadece cumartesi ve pazar günü 15 binin üzerinde insan ilçeyi ziyarete geliyor."
10
10|13
Tur operatörleriyle yaptığımız görüşmelerde Halfeti'nin tamamen güvenli bir yer olduğunu belirttik. Geçen sene haftada 20 tur otobüsü Halfeti'ye gelirken bu sene 75 otobüs geliyor. Bu durum hem bizim hem esnafımızın hem de ziyaretçilerin yüzünü güldürüyor. Bu aynı zamanda Halfeti'nin imajını da olumlu yönde etkiliyor."
11
11|13
"SONBAHAR HALFETİ'DE DAHA BİR GÜZEL YAŞANIYOR"
Şu sıralar havaların çok iyi seyrettiğini ve sonbaharda Halfeti'nin daha da güzelleştiğini aktaran Kaymakam Albayrak, doğa tutkunlarını ilçeye davet etti. Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak, "Sonbaharla birlikte havalar serinledi, 25 derece civarında seyreden hava sıcaklığı var. Aynı zamanda Karagül, bu sezonda açıyor. Hem Karagül'ü merak eden vatandaşlarımızı hem de doğa ve kültür turizmini tercih eden ziyaretçileri buraya bekliyoruz. Sonbahar Halfeti'de daha bir güzel yaşanıyor." dedi.
12
12|13
İlçede tekne işleten Müslüm Karadağ da havaların serinlemesiyle turist yoğunluğunun arttığını, talebi karşılamakta zorlandıklarını belirtti. Artan turist sayısının kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Karadağ, turizme katkılarından dolayı başta Kaymakam Şeref Albayrak olmak üzere yetkililere teşekkür etti.
13
13|13
Ailesiyle Erzurum'dan gelen Sultan Yıldırım ise Halfeti'yi çok merak ettiği için ziyarete geldiklerini söyledi. Bu mevsimde böyle güzel bir havayla karşılaşmayı beklemediklerini anlatan Yıldırım, ilçeyi çok beğendiğini ve keyifli vakit geçirdiklerini sözlerine ekledi.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.