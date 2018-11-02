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"SONBAHAR HALFETİ'DE DAHA BİR GÜZEL YAŞANIYOR"

Şu sıralar havaların çok iyi seyrettiğini ve sonbaharda Halfeti'nin daha da güzelleştiğini aktaran Kaymakam Albayrak, doğa tutkunlarını ilçeye davet etti. Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şeref Albayrak, "Sonbaharla birlikte havalar serinledi, 25 derece civarında seyreden hava sıcaklığı var. Aynı zamanda Karagül, bu sezonda açıyor. Hem Karagül'ü merak eden vatandaşlarımızı hem de doğa ve kültür turizmini tercih eden ziyaretçileri buraya bekliyoruz. Sonbahar Halfeti'de daha bir güzel yaşanıyor." dedi.