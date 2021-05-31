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Metrobüsün üzerinde "Pes" dedirten görüntü! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da yaptığı tehlikeli hareketleri kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşan bir genç, arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza attı.

Arkadaşı ile birlikte Merter metrobüs durağına gelen genç, durağın üzerine tırmanarak saklandı.

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTI

İHA'da yer alan habere göre metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak gizlendi. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru 5 durak boyunca yolculuk yaptı.

METROBÜSÜN ÜZERİNE YATIP YOLCULUK ETTİ

O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç Edirnekapı durağında metrobüsten durağa atladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç ardından arkadaşıyla birlikte uzaklaştı.

Gencin tehlikeli yolculuğu "bu kadarına da pes" dedirtti. Genç yaşadıklarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.