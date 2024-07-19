Kim ne verse 1 fazla veren adam

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın ihalesinde 505 milyon dolarla en yüksek teklifi veren Diyarbakırlı işadamı Vahit Karaarslan'ın son yılların ihale şampiyonu olduğu da ortaya çıktı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan tablolarda Karaarslan'ın 2016'dan bu yana 9 ayrı ihaleyi kazandığı görülüyor. Bu ihaleler arasında Antalya Kepez ve Aksu'da konut projeleri geliştirilen araziler de bulunuyor. 1975 doğumlu Karaarslan şimdiye kadar yaklaşık 73 milyon dolarlık arsa ve araziyi devletten alırken gelir anlamında Antalya'da yaptığı toplam 784 konut olduğu açıklanan Rengi Antalya ve 106 dairelik Tepe Şehir projelerini en fazla göz dolduran işleri olarak sayabiliriz. Diğer yandan Karaarslan eğer adının gizlenmesini kendisi istemediyse vergi rekortmenleri listesinde de yok.

ŞİMDİYE KADAR İHALELERDEN YAKLAŞIK 73 MİLYON DOLARLIK ARSA VE ARAZİ TOPLADI Tarih Taşınmazın yeri Satış bedeli (dolar) 12.07.2016 SÜMER Holding - Antalya-Kepez 4.830.751 23.02.2018 SÜMER Holding - Diyarbakır-Kayapınar 7.608.043 4.05.2018 TCDD - Balıkesir-Edremit 8 taşınmaz 3.638.923 20.12.2019 SÜMER Holding - Aydın-Didim 1.029.501 24.05.2021 Sümer Holding - Aydın-Didim 1.299.758 24.12.2021 Sümer Holding - Antalya-Aksu 15.370.105 5.06.2023 Muğla-Bodrum 8.683.262 19.12.2023 İzmir Konak Karayolları Genel Müdürlüğü 19.742.424 8.12.2022 İzmir Çeşme 11.172.824 *ÖİB özelleştirme uygulamaları tablolarından derlenmiştir. REKLAM İNŞAAT DIŞINDA VARIZ DENİLİYOR AMA Karaarslan Şirketler Grubu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1998 yılında Vahit Karaarslan'ın liderliğinde doğan grup Antalya'da inşaat sektöründeki faaliyeti dışında tarım, akaryakıt alanında faaliyet gösteriyor. Ancak tarım ve akaryakıtta hangi varlıklarının olduğu açıklanmıyor. Sitede Rengi Antalya ve Antalya Döşemealtı'nda bulunan Tepe Şehir Konutları ve Diyarbakır Galericiler Sitesi'ne vurgu yapılıyor. Şimdi gelelim Karaarslan'ın aldığı bazı ilginç ihalelere. Karaarslan özellikle Sümer Holding'e ait taşınmazlara adeta ipotek koyması dikkat çekiyor. Karaarslan, 2021’de Sümer Holding’e ait Antalya Kemerağzı’ndaki 23 bin 328 metrekare büyüklüğündeki araziyi 176 milyon liraya (15.3 milyon dolar) satın almasıyla gündeme gelmişti.