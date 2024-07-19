Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'ın CEO'su George Kurtz, X hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan kesintiden Mac ve Linux bilgisayarlarının etkilenmediğini bildirdi.

CrowdStrike'ın Windows ana bilgisayarları için tek bir içerik güncellemesinde bulunan bir sorundan etkilenildiğini belirtti. Müşterilerle aktif çalıştığını aktaran Kurtz, şunları kaydetti:

"Bu, bir güvenlik olayı ya da siber saldırı değildir. Sorun tespit edilmiş, izole edilmiş ve bir düzeltme dağıtılmıştır."

Kurtz, müşterilerini en son güncellemeler için destek portalına yönlendirdiklerini ve sürekli güncellemeler sunmaya devam edeceklerini belirterek "Ayrıca, kuruluşların CrowdStrike temsilcileriyle resmi kanallar aracılığıyla iletişim kurduklarından emin olmalarını öneriyoruz. Ekibimiz, CrowdStrike müşterilerinin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için tamamen seferber olmuş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar Haberi Görüntüle CrowdStrike'ın müşterilerine gönderdiği uyarıya göre, yaygın olarak kullanılan "Falcon Sensor" yazılımı Microsoft Windows'un çökmesine neden olurken, Cuma günü gönderilen uyarıda, sorunu çözmek için manuel bir çözüm yolu da paylaşıldı. "EDR YAZILIM GÜNCELLEMESİNDEN KAYNAKLI" Reuters'a konuşan kimlik güvenliği firması CyberArk'ın Yöneticisi Omer Grossman "Küresel düzeyde iş süreçlerine verilen zarar dramatik. Bu aksaklık CrowdStrike'ın EDR ürününün yazılım güncellemesinden kaynaklanıyor" dedi. Grossman'ın değindiği EDR veya diğer adıyla EndpointDetectionandResponse, şirketlerin müşterilerinin bilgisayarlarına yerleştirdiği ve onları bilgisayar korsanlarından korumaya yardımcı olan bir siber güvenlik ürünü olarak tanımlanıyor.

Müşterilerin makinelerinde arka planda çalışan bu yazılım, siber güvenlik şirketleri tarafından müşterilerinin ağlarına yönelik saldırı belirtilerini izlemek için kullanılıyor. Grossman'ın açıklamasında "Bu noktalarının çökmesi nedeniyle, sorunun daha manuel olarak çözülmesi gerektiği ortaya çıktı. Tamamen normale dönüşün birkaç gün sürecek bir süreç olması bekleniyor" diye ekledi. CROWD STRIKE KİMDİR? ABD merkezli siber güvenlik alanında faaliyet gösteren CrowdStrike şirketi, kötü amaçlı yazılımları tespit etmeye yönelik çeşitli ürünler sunuyor.

Şirket, sunduğu ürünlerle şirketleri internet ortamında korumayı, veri ihlallerini, fidye yazılımlarını ve siber saldırıları durdurmayı hedefliyor. Modern süreçleri, teknolojileri koruyan ve etkinleştiren dünyanın en gelişmiş bulut yerel platformu ile güvenliği yeniden tanımladığını ifade eden CrowdStrike, uç noktalar ve bulut iş yükleri, kimlik ve verileri güvence altına almaya çalışıyor. Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş Haberi Görüntüle CrowdStrike Güvenlik Bulutu tarafından desteklenen CrowdStrike Falcon platformu ise kurumsal sistemler için kullanılan ürünler arasında öne çıkıyor.