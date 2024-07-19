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        Haberler Magazin Maskeli Süvari'nin başrolü Armie Hammer'dan Paige Lorenze itirafı: Üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim - Magazin haberleri

        Armie Hammer: Eski sevgilimin üzerine bıçakla adımın baş harfini çizdim

        Üç yıl önce Armie Hammer hakkında cinsel taciz ve yamyamlıkla suçlanarak dava açılmıştı. Fakat mahkeme, Effie Angelova'nın iddialarını yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle reddetmişti. Sessizliğini bozan Armie Hammer, eski sevgilisi Paige Lorenze'in üzerinde bıçak kullandığını itiraf etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:01
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        Armie Hammer, sosyal medya üzerinden kadınları taciz ettiği ve şiddet içerikli mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmişti.
        Daha sonra 37 yaşındaki oyuncuyla birliktelikler yaşayan diğer kadınlar da ortaya çıkmış ve Hammer’a birçok suçlama yöneltmişlerdi. Bu isimlerden biri olan Bulgar asıllı Effie Angelova'ydı.

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        Effie Angelova, 2016'da oyuncuyla bir ilişki yaşadığını söyleyerek ortaya çıkmış ve üç yıl önce de Armie Hammer hakkında mahkemeye başvurup dava açmıştı.

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        EVLİLİĞİ BİTTİ

        Armie Hammer, bu yüzden anlaşma yaptığı projelerden ayrılmak zorunda kalmıştı.

        Elizabeth Chambers, 2010'da nikâh masasına oturduğu iki çocuğunun babası Armie Hammer'a 2020'de boşanma davası açmıştı. 2023'te boşanmışlardı.

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        MAHKEMEDE AKLANMIŞTI

        Oyunculuk kariyeri de sona eren Armie Hammer, Cayman Adaları'nda emlakçılığa yönelmişti. Hammer, mahkemede aklandıktan sonra Los Angelas'a geri dönmüştü.

        Kurbanların tüm itirazlarına ve sundukları kanıtlara rağmen mahkeme Armie Hammer’ın suçlu olduğuna dair yeterli kanıt bulunamadığına kanaat getirdi. Hammer da iki yıl boyunca sürekli olarak suçlu olmadığı söylemiş; yaşanan her şeyin kadınların rızası dahilinde gerçekleştiğini iddia etmişti.

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        Tüm bunların ardından Piers Morgan'a röportaj veren Armie Hammer, eski sevgilisi girişimci Paige Lorenze'i bıçakla 'çizdiğini' itiraf etti.

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        "BIÇAKLA ADIMIN BAŞ HARFİNİ ÇİZECEKTİM"

        Page Six'in haberine göre; "Paige'de iz bırakmak gibi bir amacım yoktu" diyen ve 'partnerinin istemediği ya da zevk almadığı bir cinsel deneyim yaşamaktan kazanacağı hiçbir şey olmadığının' altını çizen Armie Hammer, şu ifadeleri kullandı:

        Önceden konuştuğumuz, tartıştığımız bir konuydu bu zaten. Küçük bir bıçağın ucuyla, vücudunun bir noktasına 'A' harfi çizdim. Ortada kan bile yoktu. Daha çok bir sıyrık gibiydi. Çiftlerin birbirlerine kendi baş harflerini dövme olarak yaptırmaları gibi bir şeydi.

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        "BAZILARINA GARİP GELİYOR"

        Piers Morgan, birinin üzerinde bıçak kullanmanın dövmeden biraz farklı olduğunu belirttiğinde Armie Hammer, "Dövmeden daha az kalıcı bir şey. Bahsettiğim olayın çok küçük bir şey olduğunu garanti ederim. Sanırım bu bazılarına gerçekten garip geliyor. Bazılarına ise muhtemelen çok romantik bir jest gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, AP, Shutterstock, Reuters

        #Armie Hammer
        #Paige Lorenze
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