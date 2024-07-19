"BIÇAKLA ADIMIN BAŞ HARFİNİ ÇİZECEKTİM"

Page Six'in haberine göre; "Paige'de iz bırakmak gibi bir amacım yoktu" diyen ve 'partnerinin istemediği ya da zevk almadığı bir cinsel deneyim yaşamaktan kazanacağı hiçbir şey olmadığının' altını çizen Armie Hammer, şu ifadeleri kullandı:

Önceden konuştuğumuz, tartıştığımız bir konuydu bu zaten. Küçük bir bıçağın ucuyla, vücudunun bir noktasına 'A' harfi çizdim. Ortada kan bile yoktu. Daha çok bir sıyrık gibiydi. Çiftlerin birbirlerine kendi baş harflerini dövme olarak yaptırmaları gibi bir şeydi.