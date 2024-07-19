Fenerbahçe, En-Nesyri transferini bitirmeye çok yakın
Fenerbahçe, Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'nin transferi için kulübün ardından futbolcuyla da anlaşmaya vardı. İki kulüp arasındaki ödeme planı da netliğe kavuştuktan sonra Faslı oyuncu sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a gelecek.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir uğraş verdiği Youssef En-Nesyri transferi konusunda mutlu sona ulaşmaya çok yakın.
Oyuncunun kulübü Sevilla ile bonservis ücreti konusunda günler önceden anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan başta olmak üzere Avrupa’nın önemli liglerinden teklif alan Faslı oyuncuyu 4 yıllık sözleşme konusunda ikna etmeyi başardı.
Önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek olan En-Nesyri’yi bedelsiz kaybetmek istemediği için pazarlıklarda olumlu bir tutum sergileyen Sevilla ile çözülmesi gereken tek nokta bonservisin ödenme şekli.