İsrail sınırını geçmeye çalışan 3 Türk'ten haber alınamıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

İsrail kanallarında aynı gün ve saatte 3 Türk'ün öldürüldüğüne dair haberler yer almış. Eşimin can güvenliğinden endişe duyuyorum. 3 tane çocuğum var, devlet büyüklerimden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan yardım istiyorum. 11 Ocak Cumartesi gününden itibaren haber alamıyoruz. 2 tane de kendi gibi yanında arkadaşı da vardı. Onlardan da haber alınamıyor. Ne olur bize yardım edin. Sesimizi duyun, yalvarıyorum. En son görüştüğümüzde ‘Üstümüzden dronlar uçuşuyor’ dedi. Bulunduğu İsrail sınırı Dov Dağı'ndaki konumunu attı ve bir daha kendisinden ve yanındaki 2 kişiden de haber alamadık. Eşim ekmek parası için gitti, 3 tane çocuğum var. Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için ekmeğinin parası için gitti, ne olur bizlere yardım edin" diye konuştu.