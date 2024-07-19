Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin'i İngiliz gazeteci anlattı

İngiliz gazeteci Mark Douglas, Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin'i Haberturk.com Spor Müdürü İnanç Ergülen'e anlattı.

İşte Maximin'in öne çıkan özellikleri ve bilinmeyenleri...

- Newcastle United'dan iyi tanıdığınız Allan Saint-Maximin nasıl bir futbolcu? Allan Saint-Maximin gerçekten heyecan verici bir oyuncu, taraftarları ayağa kaldıran türden. Hücum etmeyi seviyor, topu taşıyor ve rakip savunmanın canını yakmak için hızlı bir şekilde dripling yapıyor. Newcastle'a ilk imza attığında takımın kurtarıcısı gibiydi. Sihir gerçekleştirmesi için ona bakıyorlardı ve o da çoğu zaman bunu yapıyordu. Steve Bruce'un yönetimi altında, kulüp satılmadan önce, Newcastle düzenli olarak kümede kalma mücadelesi veren bir takımdı. Bu ortamda yaratıcı, hücumcu bir oyuncu olan Saint-Maximin, kritik goller atarak ve maçları etkileyerek bir umut ışığı olarak görülüyordu. REKLAM Oyuncuların belirli bir şekilde ve belirli bir sistemde oynamasını isteyen Eddie Howe döneminde etkisi azaldı ve Allan bunu etkili bir şekilde yapamadı. Sakatlık sorunlarının yanı sıra az süre almasıyla ilgili sürekli söylentiler vardı. Yine de geçen sezon finansal fair play kaygıları nedeniyle gitmesine izin veren Newcastle tarafından gönülsüzce satıldı.

- Maximin Fenerbahçe'ye nasıl katkı sağlayacak? Eğer Newcastle'da geçirdiği zamanı düşünürsek, goller atacak ve taraftarları heyecanlandıracak. Onu tekrar Avrupa'da ve gelecek sezon kupalar için mücadele vereceği bir kulüpte görmek gerçekten sevindirici. Eksiksiz bir oyuncu değil, çok gol atamıyor ve takım oyununda bazı zayıflıkları var. 'Sıkı çalışıyor mu veya savunmaya yeterince katkıda bulunuyor mu?' gibi sorular sorulabilir ama kesinlikle heyecan verici bir oyuncu. Türkiye'deki tutkulu taraftarlar onu sevecektir. - Allan Saint-Maxim'in öne çıkan özellikleri nelerdir? Driplingleri, hücum koşuları, dikine oyunu... Topu mükemmel bir şekilde taşıyan, tam bir hücum oyuncusu. Saha dışında Newcastle taraftarları onun kişiliğini sevdi. Sempatik ve sosyal medya hesabını esprili bir şekilde kullanan büyük bir taraftar sembolüydü.

REKLAM - Fenerbahçe taraftarları Allan Saint-Maximin'den nasıl bir performans beklemeli? Jose Mourinho ile ilişkisinin nasıl sonuçlanacağını merak ediyorum. Titiz Mourinho'nun onu ya seveceğini ya da ondan nefret edeceğini düşünmeden edemiyorum. Umarım ilki olur çünkü birlikte iyi çalışırlarsa, patlayıcı ve karlı bir ortaklık olabilir. ALLAN SAINT-MAXIMIN KİMDİR?