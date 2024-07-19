Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Yıllarca örselenmiş ihmallerin kurbanı olmuş bu eseri 6 yıllık özverili bir çalışmayla restore eden Milli Saraylar Başkanlığı'na en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyasıyla İstanbul'un tarihi, kültürel ve turistik cazibesinin artacağına inanıyorum.

Burası asla sıradan bir eser sıradan bir yapı değildir. 200 yıllık tarihi ile Yıldız Sarayı Osmanlı'nın en sancılı yıllarına tanıklık etmiştir. Bir hazine değerindeki eserlerinin kıymetini çok iyi bilmeyen bir milletiz. "