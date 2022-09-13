Sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor 0:00 / 0:00

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde projenin detaylarını aktardı. Buna göre 81 il ve tüm ilçelerde 2023-28 yılları arasında arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yapılacak. Başvurular yarın başlayacak. 422 milyar liralık yatırım ile gerçekleştirilecek. Kampanyanın en az 100 bin yeni istihdam sağlaması bekleniyor. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8 bin 650'si Bursa'da, 7 bin 500'ü Konya'da, 4 bin 500'ü Kayseri'de inşa edilecek. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 13, 2022 Vade süreleri ise 240 ay olarak belirlendi. 2 +1 konutlar 608 bin liradan 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle , 3+1 konutlar 850 bin TL'ye 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir." dedi.

YÜZ BİNLERCE KONUTUN İNŞA SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan detaylar şöyle: Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımı. Ülkemizin her yerinde, yüz binlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Başvuruları yarın itibarıyla başlayacak ve ekim sonuna kadar sürecek sosyal konut projesinin ilk temelini yılbaşında atıyoruz. Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmek. Konutlarımızın fiyatını maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirledik. Hedefimiz 81 il ve tüm ilçelerimizde 2023-28 arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin işyeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Projemizin ve yapılacak konut/işyerlerinin ismini "İlk Evim, İlk İşyerim" olarak belirledik. Bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. EV VE KİRA FİYATLARI DÜŞECEK Çarpan etkisiyle 2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak bir projeyi paylaşıyoruz

FİYAT VE TAKSİT BELLİ OLDU Böyle bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek, vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır. Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir. EMEKLİ VE GENÇLERE 50'ŞER BİN KONUT Şehit yakını ve gazilere 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. 18-30 yaş arası gençler için de kontenjan oluşturduk, 50 bin konutu yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik.

İŞ YERLERİ 350 BİN TL'DEN BAŞLIYOR İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. Arsalarda ilk gruptakilerin 350 ila 500 metrekare müstakil, ikinci gruptaki arsalar hisseli parsellerden oluşacak. Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecek. 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde, 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanına kavuşturmuş olacağız. Şu an itibarıyla 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yeni ilavelerle bu rakamı 1 milyonun üzerine çıkaracağız. Konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ü İzmir'de, 10 bini Gaziantep'te, 8 bin 650'si Bursa'da, 7 bin 500'ü Konya'da, 4 bin 500'ü Kayseri'de inşa edilecek. Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecek.

KİMLERE, NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK? GENÇLER % 20 - 50 BİN KONUT

EMEKLİLER % 20 – 50 BİN KONUT

ŞEHİT YAKINLARI-GAZİLER % 5 12 BİN 500 KONUT

ENGELLİLER % 5 12 BİN 500 KONUT

DİĞER VATANDAŞLAR % 50 İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.