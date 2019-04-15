Sosyal medyayı sallayan araba tamircisi Malorie Woods

ABD'li model Malorie Woods, güzelliği ve düzgün fiziği ile "dünyanın en güzel araba tamircisi" olarak anılıyor. Arabalara karşı tutkusu olan Woods, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla diğer araba tamircilerine meydan okuyor