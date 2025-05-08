Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman?
15 bin sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav merkezi ile tarihi için araştırmalara başladı. Peki, MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu? İşte, 2025 Sözleşmeli öğretmen mülakat tarihleri ve yerleri hakkında detaylar...
15 bin sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran adaylardan başvuruları onaylananlar mülakata tabii tutulacak. Her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak. Peki, Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru doğrultusunda 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından beklenen açıklama geldi.
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi.
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SÖZLÜ SINAV YAPILACAK
Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.
Sözleşmeli sınav yerlerinin en geç 8 Mayıs Perşembe gününe kadar duyurulması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ile birlikte tarihler de belli olacak. Mülakatlar farklı günlerde yapılabilecek.
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TEMMUZ'DA
Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise 13 Temmuz'da yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'nın sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.