15 bin sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran adaylardan başvuruları onaylananlar mülakata tabii tutulacak. Her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak. Peki, Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…