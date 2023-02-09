Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Sözün bittiği kare! Enkazdan kurtarılan babanın 2 çocuğuna vedası - Deprem haberleri
ABONE OL

Sözün bittiği kare! Enkazdan kurtarılan uzman çavuş babanın 2 çocuğuna vedası

Hatay'da eşi Hilal Nur ile depremde yıkılan binadan sağ çıkarılan Uzman Çavuş Rıfat Uzunmehmet, hayatını kaybeden çocukları 5 yaşındaki Eyüp Asaf ile 6 aylık Hira Nur'u, Trabzon'da toprağa verdi. Cenazede taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamayan Rıfat Uzunmehmet'i silah arkadaşları da yalnız bırakmadı

Sözün bittiği kare! Enkazdan kurtarılan babanın 2 çocuğuna vedası - Deprem haberleri
DHA

Hatay'da uzman çavuş, depremde kaybettiği 2 çocuğunu gözyaşlarıyla Trabzon'da toprağa verdi.

Hatay'da görevli Uzman Çavuş Rıfat (28), eşi Hilal Nur (25) ile çocukları Eyüp Asaf (5) ve 6 aylık Hira Nur Uzunmehmet, depreme uykularında yakalandı. Depremde, ailenin oturduğu bina da yıkıldı.

ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çifti enkaz altından sağ kurtaran ekipler, çocukların ise cansız bedenlerine ulaştı. 2 kardeşin cenazeleri, Trabzon'a getirilirken, anne Uzunmehmet'in ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

TABURCU OLUP GELDİ

İki kardeş için Yomra ilçesinde cenaze düzenlendi. Yokuşlu Mahallesi'ndeki cenazeye; depremden yaralı kurtulup, tedavisi sonrası taburcu edilen çocukların babası Uzman Çavuş Rıfat Uzunmehmet, İlçe Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile çok sayıda kişi katıldı.

ACILI BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenazede taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına hakim olamayan Rıfat Uzunmehmet'i silah arkadaşları da yalnız bırakmadı. 2 kardeş, öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi.

DEPREM DAYANIŞMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kilis'te açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Depremde ağır tablo! Depremde Gaziantep'te ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?
GÜNDEM Deprem sonrasında Gaziantep'te son durum!
2023 fitre ne kadar? Fitre depremzedelere verilir mi? Ramazan ayından önce fitre verilir mi, verilmesi caiz mi?
GÜNDEM Fitreler depremzedelere Ramazan'dan önce ...
YÖK'ten son dakika açıklaması: Üniversiteler ne zaman açılacak, üniversiteler kaç gün tatil edildi, eğitim hangi gün başlayacak?
GÜNDEM Üniversiteler ne zaman açılacak?
Depremzedelere başvurusuz 10 bin TL yardım! Deprem destek ödemesi ne zaman, kimlere verilecek ve nasıl alınır?
GÜNDEM Depremzedelere başvurusuz 10 bin TL yardım!
Depremin 83. saatinde enkazın altından sağ çıkarıldı: "Size kahve yapacağım"
GÜNDEM "Size kahve yapacağım"
Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan depremzedelere destek
GÜNDEM Tutuklular battaniyelerini gönderdi
Dünyanın eksenini kaydıran 9,1 büyüklüğündeki Endonezya depreminde neler oldu, kaç kişi öldü, ne kadar sürdü?
GÜNDEM Dünya eksenini kaydıran Endonezya depremi
Son dakika: Bakan Bozdağ: Adli tahkikatlar başlatılmıştır - Güncel haberler
GÜNDEM Bakan Bozdağ: Adli tahkikatlar başlatılmıştır
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! Okullara verilen ara uzadı! 2023 Okullar ne zaman açılacak?
GÜNDEM Okullar 20 Şubat'a kadar kapalı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.