Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk oluyor.

Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti. Gruptaki üçüncü maçında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Anderlecht'i bir sonraki maçta 2-0 yenen Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde ise Dinamo Zagreb karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı.

Grupta 8 puanı bulunan, teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki Fenerbahçe, grubu 2. sırada bitirmeyi ve üst turu garantilemişti.

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SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE

SPARTAK TRNAVA: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos.

TEKNİK DİREKTÖR: Radoslav Latal

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail, Barış, Mahsun, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman

STAT: Antona Malatinskeho Stadı

HAKEM: Jose Maria Sanchez Martinez

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN Sports 1

KUPA 2'DE 113 MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 113 maça çıktı. Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 yenilgi aldı. Fenerbahçe, söz konusu 113 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 146 gole engel olamadı.

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