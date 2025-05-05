Spor yazarları Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yorumladı!

"BEŞİKTAŞ, LİGİ BAŞI DİK BİTİRDİ"

Ali Gültiken (Sabah): Beşiktaş için harika bir akşamdı. Savunmada ciddi eksiklikler kadro teşkilinde sıkıntılar olsa da bu tür maçları doğru oynamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Derbi maçları çok stratejik maçlar. Oyunun her anını çok doğru oynamak lazım. Kendi potansiyelini de doğru kullanmak, bu tür maçların en önemli noktalarının başında geliyor. Beşiktaş tüm bu bahsettiğimiz konuların hepsini harfiyen uyguladı. İşin merkezine savunma güvenliğini koydu, özellikle orta alanda çok doğru bir oyun stratejisi kurguladı. Rafa'nın, Gedson'un liderliğinde Beşiktaş, ligi başı dik bir şekilde bitirdi. Şampiyon olamasa da İstanbul takımlarının kendi arasındaki tüm maçların en çok puan alan takımı olarak bu bölümü lider bitirdi.